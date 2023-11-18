Британская разведка оценила, приведет ли зима к изменениям на восточном фронте в Украине

Зима вряд ли приведет к серьезным изменениям на передовой Украине. Ближайших перспектив на восточном фронте нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter (X).
Британская разведка проанализировала основные события на фронте за последнюю неделю. Главные выводы:
Разведка со ссылкой на очевидцев отмечает, что беспилотники и артиллерия (особенно кассетные снаряды) продолжают играть важную роль на фронте.
"С наступлением холодной зимы на востоке Украины почти нет ближайших перспектив серьезных изменений на линии фронта", - считает британская разведка.
Вчера 17 ноября украинские военные заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ удалось закрепиться на нескольких плацдармах.
В Генштабе объяснили, что одна из основных задач этих операций - необходимость оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра, чтобы обезопасить гражданских от постоянных вражеских обстрелов.
Следует добавить, что военные эксперты и аналитики ISW ранее говорили о продвижении ВСУ на левом берегу Херсонской области. А 13 ноября Минобороны РФ уже заявило о перегруппировке войск в Херсонской области.
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