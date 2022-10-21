Британська розвідка оцінила бойові можливості армії Лукашенка

Як наголошується у зведенні, 14 жовтня 2022 року президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що до складу нового російсько-білоруського угруповання військ увійдуть 70 тисяч білоруських військовослужбовців і до 15 тисяч росіян.

Після цього білоруська влада опублікувала відео, яке нібито демонструє прибуття російських військ до Білорусі.

За даними британської розвідки, на сьогодні малоймовірно, що Росія справді перекинула значну кількість додаткових військ до Білорусі. Росія навряд чи зможе сформувати боєздатні з'єднання заявленої чисельності: її сили зосереджені в Україні.

"Білоруські збройні сили, швидше за все, зберігають мінімальні можливості для проведення складних операцій", - наголошується у повідомленні Міноборони Британії.