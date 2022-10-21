Британская разведка оценила боевые возможности армии Лукашенко

Как отмечается в сводке, 14 октября 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в состав новой российско-белорусской группировки войск войдут 70 тысяч белорусских военнослужащих и до 15 тысяч россиян.

После этого белорусские власти опубликовали видео, якобы демонстрирующее прибытие российских войск в Беларусь.

По данным британской разведки, на сегодняшний день маловероятно, что Россия действительно перебросила значительное количество дополнительных войск в Беларусь. Россия вряд ли сможет сформировать боеспособные соединения заявленной численности: ее силы сосредоточены в Украине.

"Белорусские вооруженные силы, скорее всего, сохраняют минимальные возможности для проведения сложных операций", - отмечается в сообщении Минобороны Британии.