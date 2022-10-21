RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британская разведка оценила боевые возможности армии Лукашенко

Фото: у Лукашенко нет боеспособной армии, а вся путинская армия - в Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Беларусь и Россия объявили о создании совместной армии численностью 85 тысяч человек. Однако формирование таких сил маловероятно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 14 октября 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в состав новой российско-белорусской группировки войск войдут 70 тысяч белорусских военнослужащих и до 15 тысяч россиян.

После этого белорусские власти опубликовали видео, якобы демонстрирующее прибытие российских войск в Беларусь.

По данным британской разведки, на сегодняшний день маловероятно, что Россия действительно перебросила значительное количество дополнительных войск в Беларусь. Россия вряд ли сможет сформировать боеспособные соединения заявленной численности: ее силы сосредоточены в Украине.

"Белорусские вооруженные силы, скорее всего, сохраняют минимальные возможности для проведения сложных операций", - отмечается в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, российское командование приняло решение оставить захваченные территории на западном берегу Днепра на юге Украины. Однако отступление из Херсона сопряжено с трудностями переправы техники через реку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоБеларусь