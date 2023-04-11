Британська розвідка опублікувала актуальну карту боїв в Україні: що відбувається на фронтах

Росія активізувала свої танкові атаки протягом останніх днів на східному фронті. Окрім цього у Москві намагаються відновити Повітряно-десантні війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, між Росією та Україною точаться бої за Мар'їнку. Вони тривають ще з 2014 року. Окрім цього окупанти не полишають спроб захопити Бахмут та Авдіївку. Там Росія зосередила сили найманців "Вагнера".

Проте українські військові стійко тримають оборону по всій лінії фронту.

Росіяни також намагаються наступати на Вугледар, однак також не мають там успіху. Вони здійснюють обмежені атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна.

Російські війська продовжують обстрілювати Херсонську та Запорізьку область. Однак там не зафіксовано жодних просувань.





Фото: британська розвідка опублікувала актуальну карту боїв в Україні (twitter.com/DefenceHQ)