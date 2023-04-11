ua ru
Вт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британская разведка опубликовала актуальную карту боев в Украине: что происходит на фронтах

Новина українською →
Украина, Вторник 11 апреля 2023 20:45
Британская разведка опубликовала актуальную карту боев в Украине: что происходит на фронтах Фото: британская разведка опубликовала актуальную карту боев в Украине (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия активизировала свои танковые атаки за последние дни на восточном фронте. Кроме этого, в Москве пытаются восстановить Воздушно-десантные войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, между Россией и Украиной ведутся бои за Марьинку. Они продолжаются еще с 2014 года. Кроме этого оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут и Авдеевку. Там Россия сосредоточила силы наемников "Вагнера".

Однако украинские военные стойко удерживают оборону по всей линии фронта.

Россияне также пытаются наступать на Угледар, однако также не имеют успеха. Они совершают ограниченные атаки вдоль линии Сватово-Кременной.

Российские войска продолжают обстреливать Херсонскую и Запорожскую область. Однако там не зафиксировано никаких продвижений.


Британская разведка опубликовала актуальную карту боев в Украине: что происходит на фронтах

Фото: британская разведка опубликовала актуальную карту боев в Украине (twitter.com/DefenceHQ)

Напомним, по данным Института изучения войны, ВСУ настолько истощили силы "Вагнера", что российское военное командование было вынуждено перебросить в Бахмут часть НДС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
DAILY
Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года