Британська розвідка описала тактику боїв за дельту Дніпра

Як наголошується у зведенні, російські сили використовували невеликі човни, щоб зберегти свою присутність на ключових островах, а Україна кілька разів успішно застосовувала далекобійну артилерію для нейтралізації російських аванпостів.

За даними британської розвідки, обидві сторони також розмістили невеликі групи на Кінбурнській косі, яка панує над Дніпровською затокою.

"Обидві сторони, ймовірно, прагнуть зберегти свою присутність у цих районах, щоб контролювати морський доступ до стратегічно важливої річки і попереджати про будь-які спроби противника розпочати великий наступ через річку. Вкрай малоймовірно, що Росія спробує форсувати Дніпро штурмом: швидше за все, це буде надзвичайно складно та дорого", - вважають у Міноборони Британії.