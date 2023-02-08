Британская разведка описала тактику боев за дельту Днепра

Как отмечается в сводке, российские силы использовали небольшие лодки, чтобы сохранить свое присутствие на ключевых островах, а Украина несколько раз успешно применяла дальнобойную артиллерию для нейтрализации российских аванпостов.

По данным британской разведки, обе стороны также разместили небольшие группы на Кинбурнской косе, которая господствует над Днепровским заливом.

"Обе стороны, вероятно, стремятся сохранить свое присутствие в этих районах, чтобы контролировать морской доступ к стратегически важной реке и предупреждать о любых попытках противника начать крупное наступление через реку. Крайне маловероятно, что Россия попытается форсировать Днепр штурмом: скорее всего, это будет чрезвычайно сложно и дорого", - считают в Минобороны Британии.