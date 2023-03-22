Британська розвідка оновила карту війни в України: актуальні дані

Українські війська продовжують відбивати російські атаки на сході. Кремлівські окупанти намагаються присунутися у Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Крім того, окупаційні війська обстрілюють населені пункти вздовж лінії фронту як на сході, так і на півдні України.

Також активні бої точаться на Лиманському напрямку, зокрема поблизу Кремінної. Там тривають артилерійські дуелі.

За даними британської карти, найважчою ділянкою фронту залишається Донецька області. Бої йдуть у районі Бахмута, Авдіївки та Вугледару. Окупанти намагаються оточити та захопити населені пункти.

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Нагадаємо, британська розвідка зазначає, що ЗСУ провели успішну контратаку на заході від Бахмута. У Міноборони Британії вважають, що російський наступ на місто слабшає.

Водночас аналітики ISW зазначають, що наступ росіян на Авдіївку призвів до величезних втрат серед окупантів.

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