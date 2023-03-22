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Британская разведка обновила карту войны в Украине: актуальные данные

Фото: британская разведка обновила карту боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские войска продолжают отбивать российские атаки на востоке. Кремлевские оккупанты пытаются придвинуться в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

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По данным британской карты, самым тяжелым участком фронта остается Донецкая область. Бои идут в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара. Оккупанты пытаются окружить и захватить населенные пункты.

Также активные бои идут на Лиманском направлении, в частности вблизи Кременной. Там продолжаются артиллерийские дуэли.

Кроме того, оккупационные войска обстреливают населенные пункты вдоль линии фронта как на востоке, так и на юге Украины.

Напомним, британская разведка отмечает, что ВСУ провели успешную контратаку на западе от Бахмута. В Минобороны Британии считают, что российское наступление на город ослабевает.

В то же время аналитики ISW отмечают, что наступление россиян на Авдеевку привело к огромным потерям среди оккупантов.

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