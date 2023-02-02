Британська розвідка оновила карту війни в Україні: що відбувається на фронтах

За даними карти, найзапекліші бої точаться у Донецькій та Луганській областях. Російські окупанти продовжують спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках попри великі втрати. Загарбники сконцентрували у цих районах велику кількість живої сили, але українські захисники вдало відбивають їхні атаки.

На інших напрямків активних бойових дій не фіксують. Окупанти продовжують завдавати ударів по мирних населених пунктах вздовж лінії фронту.

Тим часом українські військові продовжують накривати вогнем тилові позиції та місця скупчення живої сили росіян.

Як повідомлялося раніше, аналітики ISW вважають, що російський диктатор Володимир Путін створює умови для подальших рейдів через кордон до північно-східних районів України, аби притиснути українські сили до північних прикордонних районів.

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