UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні: що відбувається на фронті

Фото: британська розвідка показала актуальну карту бовових дій на 8 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують тримати оборону на сході України та відбивати атаки ворога. Водночас окупанти посилюють штурми, щоб захопити всю територію Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Натисніть на карту, аби побачити детальніше

Згідно з картою бойових дій від британської розвідки, найважчою ділянкою фронту залишається Донецька область. Активні бої там йдуть відразу на декількох ділянках, зокрема на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Російська армія намагається прорвати оборону ЗСУ біля Вугледара та Бахмута.

Також запеклі бої продовжуються на Лиманському напрямку. Окупанти намагаються відсунути наших захисників від Кремінної. Проте ЗСУ утримують позиції і відбивають атаки.

Крім того, тривають бої у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях. Російська армія масовано обстрілює всю лінію фронту.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міноборони, росіяни можуть піти у наступ на трьох напрямках - у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

РБК-Україна зібрало думки експертів та аналітиків щодо можливого нового наступу Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниВеликобританія