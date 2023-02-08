Британская разведка обновила карту боевых действий в Украине: что происходит на фронте

Украинские военные продолжают держать оборону на востоке Украины и отбивать атаки врага. В то же время оккупанты усиливают штурмы, чтобы захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
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Согласно карте боевых действий от британской разведки, самым тяжелым участком фронта остается Донецкая область. Активные бои там идут сразу на нескольких участках, в том числе на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Российская армия пытается прорвать оборону ВСУ возле Угледара и Бахмута.
Также ожесточенные бои продолжаются на Лиманском направлении. Оккупанты пытаются отодвинуть наших защитников от Кременной. Однако ВСУ удерживают позиции и отбивают атаки.
Кроме того, продолжаются бои в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Российская армия массированно обстреливает всю линию фронта.
Напомним, по данным Главного управления разведки Минобороны, россияне могут пойти в наступление на трех направлениях - в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.
РБК-Украина собрало мнения экспертов и аналитиков о возможном новом наступлении России.
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