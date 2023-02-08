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Британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні: що відбувається на фронті

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Україна, Середа 08 лютого 2023 13:20
Британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні: що відбувається на фронті Фото: британська розвідка показала актуальну карту бовових дій на 8 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують тримати оборону на сході України та відбивати атаки ворога. Водночас окупанти посилюють штурми, щоб захопити всю територію Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

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Британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні: що відбувається на фронті

Згідно з картою бойових дій від британської розвідки, найважчою ділянкою фронту залишається Донецька область. Активні бої там йдуть відразу на декількох ділянках, зокрема на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Російська армія намагається прорвати оборону ЗСУ біля Вугледара та Бахмута.

Також запеклі бої продовжуються на Лиманському напрямку. Окупанти намагаються відсунути наших захисників від Кремінної. Проте ЗСУ утримують позиції і відбивають атаки.

Крім того, тривають бої у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях. Російська армія масовано обстрілює всю лінію фронту.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міноборони, росіяни можуть піти у наступ на трьох напрямках - у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

РБК-Україна зібрало думки експертів та аналітиків щодо можливого нового наступу Росії.

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