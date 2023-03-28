Британська розвідка оновила карту боїв в Україні: що відбувається на фронтах

Загарбники здійснюють атаки у районі Бахмуту, та значних просувань не зафіксовано. Росіяни також проводять безуспішні наступальні операції у районі Авдіївки та Мар'їнки.

Вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна російські окупанти також продовжують наземні атаки.

Тим часом путінські війська обстрілюють населені пункти вздовж всієї лінії фронту. Особливо потерпає від ворожих атак Херсонська та Запорізька області.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський пояснював, що головне мета українських військ на Бахмутському напрямку - стримати та максимально виснажити росіян. Це дасть змогу створити умови для подальшого звільнення територій.

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