Британская разведка обновила карту боев в Украине: что происходит на фронтах

Захватчики совершают атаки в районе Бахмута, но значительные продвижения не зафиксированы. Россияне также проводят безуспешные наступательные операции в районе Авдеевки и Марьинки.

Вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная российские оккупанты также продолжают наземные атаки.

Тем временем путинские войска обстреливают населенные пункты вдоль всей линии фронта. Особенно страдает от вражеских атак Херсонская и Запорожская области.

Напомним, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский объяснял, что главная цель украинских войск на Бахмутском направлении - сдержать и максимально истощить россиян. Это позволит создать условия для дальнейшего освобождения территорий.

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