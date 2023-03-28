RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британская разведка обновила карту боев в Украине: что происходит на фронтах

Фото: британская разведка обновила карту боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты продолжают атаки на востоке Украины. Эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Захватчики совершают атаки в районе Бахмута, но значительные продвижения не зафиксированы. Россияне также проводят безуспешные наступательные операции в районе Авдеевки и Марьинки.

Вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная российские оккупанты также продолжают наземные атаки.

Тем временем путинские войска обстреливают населенные пункты вдоль всей линии фронта. Особенно страдает от вражеских атак Херсонская и Запорожская области.

Напомним, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский объяснял, что главная цель украинских войск на Бахмутском направлении - сдержать и максимально истощить россиян. Это позволит создать условия для дальнейшего освобождения территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияВойна России против УкраиныБахмут