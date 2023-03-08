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Британська розвідка оновила карту боїв в Україні: що відбувається на фронтах

Фото: британська розвідка оновила карту боїв в Україні (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти намагаються продовжувати наступати на сході України, проте наші захисники дають їм гідну відсіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському Куп’янському, Лиманському, та Шахтарському напрямках. Зокрема, наступи окупантів в районах Бахмута, Кам’янки, Авдіївки, Мар’їнки, Оріхово-Василівки та Дубово-Василівки Донецької області завершились безуспішно. Так, за минулу добу українські військові відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках.

Загарбники також проводять штурми у напрямку Стельмахівки в Луганській області, проте ЗСУ зберігають контроль над селом. Також тривають бої в напрямку Макіївки-Невського та Куземівки-Новоселівського.

Окрім того, росіяни вже декілька тижнів атакують на Лимансько-Куп’янському напрямку.

Тим часом на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону.

Нагадаємо, президента України Володимир Зеленський зазначав, що українські військові готуються до контрнаступу та обороняють Бахмут.

За даними британської розвідки, росіяни наразі вирішують, де спробувати проводити наступ.

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ВеликобританіяВійна Росії проти України