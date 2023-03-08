RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британская разведка обновила карту боев в Украине: что происходит на фронтах

Фото: британская разведка обновила карту боев в Украине (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты пытаются продолжать наступать на востоке Украины, однако наши защитники дают им достойный отпор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Великобритании.

Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском Купянском, Лиманском и Шахтерском направлениях. В частности, наступления оккупантов в районах Бахмута, Каменки, Авдеевки, Марьинки, Орехово-Василовки и Дубово-Василовки Донецкой области завершились безуспешно. Так, за прошедшие сутки украинские военные отразили более 100 вражеских атак на указанных направлениях.

Захватчики также проводят штурмы в направлении Стельмаховки в Луганской области, однако ВСУ сохраняют контроль над селом. Также продолжаются бои в направлении Макеевки-Невского и Куземивки-Новоселевского.

Кроме того, россияне уже несколько недель атакуют на Лиманско-Купянском направлении.

В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборону.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что украинские военные готовятся к контрнаступлению и обороняют Бахмут.

По данным британской разведки, россияне решают, где попытаться проводить наступление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияВойна России против Украины