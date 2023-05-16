Британська розвідка оновила дані щодо ситуації на фронті в Україні

Українським військовим вдалось відтіснити російські сили на південь від Бахмута та на північний захід від міста. Завдяки цьому вийшло відновити лінію постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Також ЗСУ стримує російський наступ на лінії каналу Сіверський Донець - Донбас. Там йде оборона навколо міста Часів Яр.

Українцям вдалось відтіснити армію РФ на північному заході від міста. Це дозволить нашим військовим відновити безпечніше використання ключової дороги постачання.

За даними розвідки, "вагнерівці" все ще продовжують сві наступ у центрі Бахмута. Однак протягом останніх чотирьох днів українським військовим вдалось досягти тактичного успіху, стабілізувавши фланги.

Нагадаємо, 15 травня спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Сили оборони України за останні дві доби просунулися у деяких місцях на флангах навколо Бахмута на відстань від 350 метрів до 2 кілометрів.

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