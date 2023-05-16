Британская разведка обновила данные по ситуации на фронте в Украине

Украинским военным удалось оттеснить российские силы к югу от Бахмута и к северо-западу от города. Благодаря этому получилось возобновить линию снабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

По данным разведки, "вагнеровцы" все еще продолжают свое наступление в центре Бахмута. Однако за последние четыре дня украинским военным удалось добиться тактического успеха, стабилизировав фланги.

Украинцам удалось оттеснить армию РФ к северо-западу от города. Это позволит нашим военным восстановить более безопасное использование ключевой дороги поставки.

Также ВСУ сдерживает российское наступление на линии канала Северский Донец - Донбасс. Там идет оборона вокруг города Часов Яр.

Фото: карта боевых действий