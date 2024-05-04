Британська розвідка очікує, що протягом двох місяців втрати Росії на війні зростуть

Як пише розвідка, у квітні 2024 року середня щоденна кількість російських втрат (вбитими і пораненими) була на рівні 899.

"Ймовірно, що рівень втрат Росії знову збільшиться протягом наступних двох місяців, оскільки вони поновлюють наступальні операції у східній Україні. Це слідує за незначним зниженням темпу операцій протягом останніх двох місяців після падіння Авдіївки", - йдеться у зведенні.

У Британії вважають, що Росія втратила з початку повномасштабної війни 465 тисяч солдатів.

На думку британських розвідників, Москва адаптувала свої війська до виснажливого типу ведення війни, тобто орієнтується на кількість, а не на якість. Це матиме довготривалі наслідки для російської армії.