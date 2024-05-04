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Британская разведка ожидает, что в течение двух месяцев потери России на войне возрастут

Фото: потери армии РФ на войне вырастут в ближайшие два месяца (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери российской армии на войне возрастут в ближайшие два месяца. Причиной этого может быть усиление наступательных операций России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter (X).

Как пишет разведка, в апреле 2024 года среднее ежедневное количество российских потерь (убитыми и ранеными) было на уровне 899.

"Вероятно, что уровень потерь России снова увеличится в течение следующих двух месяцев, поскольку они возобновляют наступательные операции в восточной Украине. Это следует за незначительным снижением темпа операций в течение последних двух месяцев после падения Авдеевки", - говорится в сводке.

В Великобритании считают, что Россия потеряла с начала полномасштабной войны 465 тысяч солдат.

По мнению британских разведчиков, Москва адаптировала свои войска к изнурительному типу ведения войны, то есть ориентируется на количество, а не на качество. Это будет иметь длительные последствия для российской армии.

 

Потери армии РФ

Россия скрывает свои потери на захватнической войне, которую развязала против Украины. По данным Генштаба ВСУ, украинские войска уничтожили уже более 473 тысяч российских вояк. За последние сутки было ликвидировано 1260 россиян.

Следует добавить, что украинские военные прогнозируют усиление российского наступления на фронте. По данным украинской разведки, у россиян есть план захвата Харькова и Сум, но неизвестно, насколько эти планы серьезны.

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