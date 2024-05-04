Британская разведка ожидает, что в течение двух месяцев потери России на войне возрастут

Как пишет разведка, в апреле 2024 года среднее ежедневное количество российских потерь (убитыми и ранеными) было на уровне 899.

"Вероятно, что уровень потерь России снова увеличится в течение следующих двух месяцев, поскольку они возобновляют наступательные операции в восточной Украине. Это следует за незначительным снижением темпа операций в течение последних двух месяцев после падения Авдеевки", - говорится в сводке.

В Великобритании считают, что Россия потеряла с начала полномасштабной войны 465 тысяч солдат.

По мнению британских разведчиков, Москва адаптировала свои войска к изнурительному типу ведения войны, то есть ориентируется на количество, а не на качество. Это будет иметь длительные последствия для российской армии.