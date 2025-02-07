Британська розвідка назвала захоплену Росією територію України за останній місяць
У січні 2025 року територіальні завоювання Росії в Україні сповільнилися. Російські війська зайняли близько 320 кв. км порівняно з приблизно 400 кв. км у грудні 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).
Як наголошується у зведенні, Росія захопила опорний пункт Велика Новосілка, але просування вздовж більшої частини лінії фронту були відносно незначними.
За даними британської розвідки, протягом 2024 року російське просування прискорювалося, і в листопаді 2024 року було захоплено понад 700 кв. км, що є одним із найшвидших темпів наступу з ранніх стадій війни.
У Курській області Росії Росія домоглася незначних успіхів у січні 2025 року. Підрозділи Північної Кореї, які були розгорнуті в наступальних бойових операціях у Курській області, тимчасово відійшли з позицій на лінії фронту, імовірно, для відпочинку і переозброєння перед повторним розгортанням, йдеться в повідомленні.
"Це майже напевно насамперед пов'язано з великими втратами, понесеними під час атак на утримувані Україною позиції", - зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, січень 2025 року став другим найдорожчим місяцем війни для Росії із загальним числом втрат у 48 240 осіб (убитих і поранених).
Росія втратила понад 50 тисяч осіб у 2025 році і понад 830 тисяч з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Британська розвідка прогнозує, що Москва продовжить втрачати більше тисяч осіб щодня в лютому.