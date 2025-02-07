ua en ru
Пт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Британська розвідка назвала захоплену Росією територію України за останній місяць

Україна, П'ятниця 07 лютого 2025 13:18
UA EN RU
Британська розвідка назвала захоплену Росією територію України за останній місяць Фото: Росія захопила в січні 320 квадратних кілометрів України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У січні 2025 року територіальні завоювання Росії в Україні сповільнилися. Російські війська зайняли близько 320 кв. км порівняно з приблизно 400 кв. км у грудні 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).

Як наголошується у зведенні, Росія захопила опорний пункт Велика Новосілка, але просування вздовж більшої частини лінії фронту були відносно незначними.
Британська розвідка назвала захоплену Росією територію України за останній місяць

За даними британської розвідки, протягом 2024 року російське просування прискорювалося, і в листопаді 2024 року було захоплено понад 700 кв. км, що є одним із найшвидших темпів наступу з ранніх стадій війни.

У Курській області Росії Росія домоглася незначних успіхів у січні 2025 року. Підрозділи Північної Кореї, які були розгорнуті в наступальних бойових операціях у Курській області, тимчасово відійшли з позицій на лінії фронту, імовірно, для відпочинку і переозброєння перед повторним розгортанням, йдеться в повідомленні.

"Це майже напевно насамперед пов'язано з великими втратами, понесеними під час атак на утримувані Україною позиції", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, січень 2025 року став другим найдорожчим місяцем війни для Росії із загальним числом втрат у 48 240 осіб (убитих і поранених).

Росія втратила понад 50 тисяч осіб у 2025 році і понад 830 тисяч з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Британська розвідка прогнозує, що Москва продовжить втрачати більше тисяч осіб щодня в лютому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Війна в Україні
NEWS
Не перший випадок. У Повітряних силах підтвердили збиття КАБу у Запоріжжі
Не перший випадок. У Повітряних силах підтвердили збиття КАБу у Запоріжжі
DAILY
"Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів