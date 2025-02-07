Британская разведка назвала захваченную Россией территорию Украины за последний месяц
В январе 2025 года территориальные завоевания России в Украине замедлились. Российские войска заняли около 320 кв. км по сравнению с примерно 400 кв. км в декабре 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).
Как отмечается в сводке, Россия захватила опорный пункт Великая Новоселка, но продвижения вдоль большей части линии фронта были относительно незначительными.
По данным британской разведки, в течение 2024 года российское продвижение ускорялось, и в ноябре 2024 года было захвачено более 700 кв. км, что является одним из самых быстрых темпов наступления с ранних стадий войны.
В Курской области России Россия добилась незначительных успехов в январе 2025 года. Подразделения Северной Кореи, которые были развернуты в наступательных боевых операциях в Курской области, временно отошли с позиций на линии фронта, вероятно, для отдыха и перевооружения перед повторным развертыванием, говорится в сообщении.
"Это почти наверняка в первую очередь связано с большими потерями, понесенными во время атак на удерживаемые Украиной позиции", - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, январь 2025 года стал вторым самым дорогим месяцем войны для России с общим числом потерь в 48 240 человек (убитых и раненых).
Россия потеряла более 50 тысяч человек в 2025 году и более 830 тысяч с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года. Британская разведка прогнозирует, что Москва продолжит терять более тысяч человек ежедневно в феврале.