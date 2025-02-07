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Британская разведка назвала захваченную Россией территорию Украины за последний месяц

Украина, Пятница 07 февраля 2025 13:18
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Британская разведка назвала захваченную Россией территорию Украины за последний месяц Фото: Россия захватила в январе 320 квадратных километров Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В январе 2025 года территориальные завоевания России в Украине замедлились. Российские войска заняли около 320 кв. км по сравнению с примерно 400 кв. км в декабре 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, Россия захватила опорный пункт Великая Новоселка, но продвижения вдоль большей части линии фронта были относительно незначительными.
Британская разведка назвала захваченную Россией территорию Украины за последний месяц

По данным британской разведки, в течение 2024 года российское продвижение ускорялось, и в ноябре 2024 года было захвачено более 700 кв. км, что является одним из самых быстрых темпов наступления с ранних стадий войны.

В Курской области России Россия добилась незначительных успехов в январе 2025 года. Подразделения Северной Кореи, которые были развернуты в наступательных боевых операциях в Курской области, временно отошли с позиций на линии фронта, вероятно, для отдыха и перевооружения перед повторным развертыванием, говорится в сообщении.

"Это почти наверняка в первую очередь связано с большими потерями, понесенными во время атак на удерживаемые Украиной позиции", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, январь 2025 года стал вторым самым дорогим месяцем войны для России с общим числом потерь в 48 240 человек (убитых и раненых).

Россия потеряла более 50 тысяч человек в 2025 году и более 830 тысяч с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года. Британская разведка прогнозирует, что Москва продолжит терять более тысяч человек ежедневно в феврале.

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