Британська розвідка назвала втрати у російській армії за останні два місяці

Як зазначається у зведенні, загалом Росія втратила вбитими та пораненими понад 70 тисяч осіб особового складу за останні два місяці.

За даними британської розвідки, зростання втрат відображає відкриття Росією нового фронту в Харківській області за збереження колишнього темпу наступальних операцій уздовж лінії фронту. Хоча цей новий підхід посилив тиск на лінію фронту, ефективна оборона України та відсутність російської підготовки знижують здатність Росії використовувати будь-які тактичні успіхи, незважаючи на спроби ще більше розтягнути лінію фронту.

"Рівень втрат у Росії, швидше за все, продовжить перевищувати 1000 осіб на день протягом наступних двох місяців, оскільки Росія продовжує намагатися перевершити українські сили за масою", - зазначають у Міноборони Британії.