У травні РФ щодня втрачала на фронті понад 1000 солдатів, - NYT

У травні на фронті в Україні щодня було поранено або вбито понад тисячу російських окупантів. Однак, попри великі втрати, країна-агресор щомісяця відправляє на війну нових солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За даними американських, британських та інших західних розвідувальних служб, щодня на фронті було поранено або вбито в середньому понад тисячу російських військових.

При цьому, попри втрати, Росія набирає від 25 до 30 тисяч нових солдатів щомісяця - приблизно стільки ж, скільки втрачає. Це дозволяло російській армії продовжувати посилати війська хвилю за хвилею для прориву лінії оборони ЗСУ.

"Часом такий підхід виявився ефективним, приносячи російській армії перемоги в Авдіївці та Бахмуті на сході України. Але українські та західні офіційні особи кажуть, що ця тактика була менш успішною цієї весни, оскільки Росія намагалася захопити території поблизу Харкова", - зазначає видання.

Американські офіційні особи заявили, що РФ досягла критичної мети диктатора Володимира Путіна, створивши буферну зону вздовж кордону, щоб ускладнити українським військам завдавати ударів вглиб країни.

Водночас новобранці, яких Росія посилає на фронт для поповнення втрат, погано підготовлені, що обмежує здатність Москви формувати більш боєздатні підрозділи. Це також збільшує втрати.

Як повідомляє видання, американські оцінки втрат у війні ґрунтуються на супутникових знімках, перехопленнях, повідомленнях у соціальних мережах і ЗМІ, а також на офіційних повідомленнях РФ та України.

У західній розвідці вважають, що Росії не доведеться проводити ще одну мобілізацію цього року, тому що країна-агресор зможе поповнювати втрати за рахунок засуджених росіян та найманців з Африки.