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Британская разведка назвала потери в российской армии за последние два месяца

Фото: Россия потеряла на фронте в Украине за два месяца около 70 тысяч человек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Среднесуточные потери жителей России (убитыми и ранеными) в Украине в мае и июне 2024 года увеличились до максимумов с начала войны - 1262 и 1163 соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, в общей сложности Россия потеряла убитыми и ранеными более 70 тысяч человек личного состава за последние два месяца.

По данным британской разведки, рост потерь отражает открытие Россией нового фронта в Харьковской области при сохранении прежнего темпа наступательных операций вдоль линии фронта. Хотя этот новый подход усилил давление на линию фронта, эффективная оборона Украины и отсутствие российской подготовки снижают способность России использовать любые тактические успехи, несмотря на попытки еще больше растянуть линию фронта.

"Уровень потерь в России, скорее всего, продолжит превышать 1000 человек в день в течение следующих двух месяцев, поскольку Россия продолжает пытаться превзойти украинские силы по массе", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным американских, британских и других западных разведывательных служб, в мае России ежедневно теряла на фронте более тысячи военных. Эта информация подтверждает ежедневные сводки Генштаба ВСУ, согласно которым потери РФ резко выросли в мае.

Однако, несмотря на потери, Россия набирает от 25 до 30 тысяч новых солдат ежемесячно - примерно столько же, сколько теряет.

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