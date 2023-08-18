Британська розвідка назвала цілі Кремля на окупованих територіях України

Москва намагається стерти національну ідентичність українців на окупованих теренах. У школах та ЗМІ нав'язується кремлівська пропаганда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, 15 серпня перший заступник глави адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко вирушив до Донецька на окупованому Росією сході України, щоб відвідати школи та перевірити їхню інтеграцію до російської системи освіти.

За даними британської розвідки, у Запорізькій області окупаційна адміністрація отримала вказівку з Росії про запровадження нових стандартів акредитації навчальних закладів. Журналісти з Росії також працюють у ЗМІ в окупованих регіонах.

Крім того, 1 вересня 2023 року для шкіл окупованих регіонів України та всієї Російської Федерації буде випущено новий підручник з історії Росії. У книзі вихваляється так звана "спеціальна військова операція" і описується Україна як ультратерористична держава.

"Мета Росії - створити прокремлівський інформаційний простір в окупованих регіонах, щоб підірвати українську національну ідентичність", - зазначають у Міноборони Британії.

Російська окупація

Росія окупувала Крим та частину Донецької та Луганської областей у 2014-2015 роках. 2022 року російській армії вдалося захопити частину Херсонської та Запорізької областей.

Більшість громадян України вважають, що головна мета вторгнення Росії - це повне знищення українського народу. Ця думка домінує у всіх регіонах України.

Серед росіян підтримка війни з Україною не змінюється з лютого 2022 року. У липні війну схвалювали 75% респондентів. При цьому 60% населення вважають війну успішною.