Оккупация и полное уничтожение народа: украинцы назвали главные цели вторжения России

Большинство граждан (56%) считают, что главная цель вторжения России - это полное уничтожение украинского народа. Это мнение доминирует во всех регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

Еще половина (49%) считают, что цель нападения - оккупация Украины и присоединение к России.

Только 15-17% думают, что Россия преследует цель сменить политический курс Украины или предотвратить размещению баз НАТО, 10% - считают, что мотивом является уничтожение военной инфраструктуры, в 5% - провоцирование НАТО на войну.

Тех кто считает, что вторжение России имело целью защитить русскоязычных - лишь 2%.

Опрос проведен 12-13 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.