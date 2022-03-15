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Оккупация и полное уничтожение народа: украинцы назвали главные цели вторжения России

Новина українською →
Украина, Вторник 15 марта 2022 10:56
Оккупация и полное уничтожение народа: украинцы назвали главные цели вторжения России Фото: вторжение России имеет целью полное уничтожение украинского народа, считают украинцы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Большинство граждан (56%) считают, что главная цель вторжения России - это полное уничтожение украинского народа. Это мнение доминирует во всех регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Еще половина (49%) считают, что цель нападения - оккупация Украины и присоединение к России.

Только 15-17% думают, что Россия преследует цель сменить политический курс Украины или предотвратить размещению баз НАТО, 10% - считают, что мотивом является уничтожение военной инфраструктуры, в 5% - провоцирование НАТО на войну.

Тех кто считает, что вторжение России имело целью защитить русскоязычных - лишь 2%.

Оккупация и полное уничтожение народа: украинцы назвали главные цели вторжения России

Опрос проведен 12-13 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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