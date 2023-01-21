Британська розвідка назвала три сектори запеклих боїв на російсько-українському фронті

Як зазначається у зведенні, на північному сході, біля Кремінної, Україна, ймовірно, досягла невеликих успіхів і успішно захистилася від російської контратаки.

За даними британської розвідки, у Донецькій області, в Бахмутському секторі, сили армії Росії та "Вагнера", ймовірно, перегруповуються в місті Соледар після його захоплення на початку тижня. На півдні, у Запорізькій області, обидві сторони зосередили значні сили, які вели артилерійські перестрілки, але уникали масштабних наступальних дій.

Як зазначають у Міноборони Британії, загалом ситуація перебуває у стані застою. "Проте існує реальна можливість локального наступу російських сил біля Бахмута", - йдеться у повідомленні.