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Британская разведка назвала три сектора ожесточенных боев на российско-украинском фронте

Фото: ожесточенные бои идут у Бахмута и Кременной (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В последние дни самые ожесточенные бои на российско-украинском фронте велись в трех секторах. В целом ситуация находится в состоянии застоя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, на северо-востоке, возле Кременной, Украина, вероятно, добилась небольших успехов и успешно защитилась от российской контратаки.

По данным британской разведки, в Донецкой области, в Бахмутском секторе, силы армии России и "Вагнера", вероятно, перегруппировываются в городе Соледар после его захвата в начале недели. На юге, в Запорожской области, обе стороны сосредоточили значительные силы, которые вели артиллерийские перестрелки, но избегали масштабных наступательных действий.

Ка отмечают в Минобороны Британии, в целом ситуация находится в состоянии застоя. "Однако существует реальная возможность локального наступления российских сил около Бахмута", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным британской разведки, Вооруженные силы Украины , скорее всего, покинули Соледар 16 января. В то же время Бахмут находится под контролем ВСУ.

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БахмутВойна России против Украины