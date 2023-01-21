Британская разведка назвала три сектора ожесточенных боев на российско-украинском фронте

В последние дни самые ожесточенные бои на российско-украинском фронте велись в трех секторах. В целом ситуация находится в состоянии застоя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, на северо-востоке, возле Кременной, Украина, вероятно, добилась небольших успехов и успешно защитилась от российской контратаки.
По данным британской разведки, в Донецкой области, в Бахмутском секторе, силы армии России и "Вагнера", вероятно, перегруппировываются в городе Соледар после его захвата в начале недели. На юге, в Запорожской области, обе стороны сосредоточили значительные силы, которые вели артиллерийские перестрелки, но избегали масштабных наступательных действий.
Ка отмечают в Минобороны Британии, в целом ситуация находится в состоянии застоя. "Однако существует реальная возможность локального наступления российских сил около Бахмута", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным британской разведки, Вооруженные силы Украины , скорее всего, покинули Соледар 16 января. В то же время Бахмут находится под контролем ВСУ.
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