Британська розвідка назвала райони Донбасу, де продовжуються інтенсивні бої

У районі Павлівки та Вугледара Донецької області продовжуються інтенсивні бої. Росія хоче захопити цю ділянку фронту, аби продовжити наступ на північ регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

"Район навколо міст Павлівка та Вугледар у південно-центральній частині Донецької області був ареною інтенсивних бойових дій протягом останніх двох тижнів, хоча частина території перейшла з рук в руки", - йдеться у повідомленні.

У британській розвідці зазначили, що і Україна, і Росія зосередили на цій ділянці фронту значні сили. При цьому російські морпіхи зазнали великих втрат.

"Ця територія залишається запеклою, ймовірно, частково тому, що Росія вважає, що ця територія може стати стартовою точкою для майбутнього великого наступу на північ, щоб захопити решту контрольованої Україною Донецької області", - вважає розвідка.

Проте британські розвідники зазначають, що Росії навряд чи вдасться сконцентрувати достатньо професійних військ сил для оперативного прориву.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, темпи військових операцій найближчими тижнями можуть набрати обертів, якщо погодні умови будуть сприятливими.

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