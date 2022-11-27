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Британская разведка назвала районы Донбасса, где продолжаются интенсивные бои

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Донецкая область, Воскресенье 27 ноября 2022 09:08
Британская разведка назвала районы Донбасса, где продолжаются интенсивные бои Фото: британская разведка назвала одни из самых тяжелых участков фронта на Донбассе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В районе Павловки и Угледара Донецкой области продолжаются интенсивные бои. Россия хочет захватить этот участок фронта, чтобы продолжить наступление на север региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

"Район вокруг городов Павловка и Угледар в южно-центральной части Донецкой области был ареной интенсивных боевых действий за последние две недели, хотя часть территории перешла из рук в руки", - говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что и Украина, и Россия сосредоточили на этом участке фронта значительные силы. При этом российские морпехи понесли большие потери.

"Эта территория остается ожесточенной, вероятно, отчасти потому, что Россия считает, что эта территория может стать стартовой точкой для будущего большого наступления на север, чтобы захватить остальную часть контролируемой Украиной Донецкой области", - считает разведка.

Однако британские разведчики отмечают, что России вряд ли удастся сконцентрировать достаточно профессиональных сил для оперативного прорыва.

Напомним, по данным аналитиков ISW, темпы военных операций в ближайшие недели могут набрать обороты, если погодные условия будут благоприятными.

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