Британська розвідка назвала причину зростання втрат у російській армії

Як зазначається у зведенні, згідно зі звітом Генерального штабу України, середньодобові втрати Росії (убиті та поранені) в Україні збільшилися у серпні 2024 року до 1187 осіб на день. З початку війни втрати Росії сягнули 610 тисяч.

"Збільшення втрат у серпні 2024 року майже напевно пов'язане з операцією України під Курськом і тиском, що триває на Покровському напрямку. Росія продовжує покладатися на масу, щоб компенсувати брак особового складу і можливостей з оснащення", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, тиск Росії на всій лінії фронту продовжиться протягом наступного місяця. Однак обмежені можливості продовжать стримувати її здатність використовувати будь-які тактичні успіхи для ширших оперативних досягнень.

"Рівень втрат Росії, ймовірно, продовжить у середньому перевищувати 1000 осіб на день протягом вересня 2024 року, оскільки Росія продовжує операції на широкому фронті від Курська на півночі до Роботиного на півдні", - зазначають у Міноборони Британії.