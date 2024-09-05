RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британская разведка назвала причину роста потерь в российской армии

Фото: русские гибнут в Украине по тысяче в день (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская армия в августе теряла убитыми и ранеными более 1 тысячи человек в день. Это связано давлением на Покровском направлении и наступлением ВСУ в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, согласно отчету Генерального штаба Украины, среднесуточные потери России (убитые и раненые) в Украине увеличились в августе 2024 года до 1187 человек в день. С начала войны потери России достигли 610 тысяч.

"Увеличение потерь в августе 2024 года почти наверняка связано с операцией Украины под Курском и продолжающимся давлением на Покровском направлении. Россия продолжает полагаться на массу, чтобы компенсировать нехватку личного состава и возможностей по оснащению", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, давление России на всей линии фронта продолжится в течение следующего месяца. Однако ограниченные возможностей продолжат сдерживать ее способность использовать любые тактические успехи для более широких оперативных достижений.

"Уровень потерь России, вероятно, продолжит в среднем превышать 1000 человек в день в течение сентября 2024 года, поскольку Россия продолжает операции на широком фронте от Курска на севере до Работино на юге", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что среднесуточные потери россиян (убитыми и ранеными) упали с более чем 1262 в день в мае до 1140 в июле. Эти три месяца были самыми дорогими для российских сил с февраля 2022 года,

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская областьВСУ