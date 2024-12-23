Британська розвідка назвала причину скорочення нальотів російських "шахедів" у грудні

Як зазначається у зведенні, у листопаді 2024 року Росія запустила близько 2300 дронів-камікадзе різних типів по Україні, знову перевершивши загальну кількість за попередній місяць. Місячна кількість дронів неухильно зростала протягом 2024 року, причому значне зростання - понад 200 порівняно з попереднім місяцем - спостерігалося з липня 2024 року.

За даними британської розвідки, ймовірно, що в період із вересня до листопада 2024 року до 50-60% від загальної кількості запусків були "хибними" дронами-камікадзе. Це менші за розміром і менш дорогі дрони, ніж дрони класу Shahed. Їхня мета - ускладнити оборону шляхом насичення або заплутування радіолокаційної картини.

Деякі з систем-приманок, ймовірно, все ще несуть невелике корисне навантаження (до 5 кг) вибухової речовини, що в кінцевому підсумку робить їх не менш небезпечними, якщо вони досягнуть мети.

У зведенні йдеться, що темпи зростання з жовтня по листопад знизилися порівняно з попередніми місяцями. Показники запусків у грудні 2024 року показують приблизно 850 запусків.

"Однак цілком імовірно, що погода вплинула на операції в грудні, про що свідчать деякі ночі зі значно більшими хвилями після періоду низької або нульової активності", - наголошується в повідомленні.

Російські дрони-камікадзе забезпечують покриття цілей по всій території України, що дає змогу Росії підтримувати тиск, одночасно дозволяючи поповнювати запаси ракет дальньої авіації, додали в Міноборони Британії.