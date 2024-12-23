Британская разведка назвала причину сокращения налетов российских "шахедов" в декабре

Как отмечается в сводке, в ноябре 2024 года Россия запустила около 2300 дронов-камикадзе различных типов по Украине, снова превзойдя общее количество за предыдущий месяц. Месячное количество дронов неуклонно росло в течение 2024 года, причем значительный рост - более 200 по сравнению с предыдущим месяцем - наблюдался с июля 2024 года.

По данным британской разведки, вероятно, что в период с сентября по ноябрь 2024 года до 50-60% от общего числа запусков были "ложными" дронами-камикадзе. Это меньшие по размеру и менее дорогие дроны, чем дроны класса Shahed. Их цель - усложнить оборону путем насыщения или запутывания радиолокационной картины.

Некоторые из систем-приманок, вероятно, все еще несут небольшую полезную нагрузку (до 5 кг) взрывчатого вещества, что в конечном итоге делает их не менее опасными, если они достигнут цели.

В сводке говорится, что темпы роста с октября по ноябрь снизились по сравнению с предыдущими месяцами. Показатели запусков в декабре 2024 года показывают примерно 850 запусков.

"Однако вполне вероятно, что погода повлияла на операции в декабре, о чем свидетельствуют некоторые ночи со значительно большими волнами после периода низкой или нулевой активности", - отмечается в сообщении.

Российские дроны-камикадзе обеспечивают покрытие целей по всей территории Украины, что позволяет России поддерживать давление, одновременно позволяя пополнять запасы ракет дальней авиации, добавили в Минобороны Британии.