Британская разведка назвала причину, по которой российская армия не может наступать

Удары украинской артиллерии по складам и проблемы с логистикой вызвали нехватку боеприпасов. Российская армия обороняется, не имея возможности наступать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, вывод войск России с западного берега Днепра в прошлом месяце предоставил Вооруженным силам Украины возможность нанести удар по дополнительным российским логистическим узлам и коммуникациям.

По данным британской разведки, эта угроза, скорее всего, побудила российских логистиков переместить узлы снабжения, в том числе железнодорожные перевалочные пункты, дальше на юг и восток.

При этом российским подразделениям логистики необходимо будет проводить дополнительную трудоемкую погрузку и разгрузку с железнодорожного на автомобильный транспорт. Затем этот транспорт будет уязвим для украинской артиллерии на при подвозе к российским передовым оборонительным позициям.

В Минобороны Британии считают, что нехватка боеприпасов в России, усугубляемая этими проблемами логистики, "является одним из основных факторов, ограничивающих в настоящее время потенциал России для возобновления эффективных крупномасштабных наступательных наземных операций".