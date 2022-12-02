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Британская разведка назвала причину, по которой российская армия не может наступать

Новина українською →
Украина, Пятница 02 декабря 2022 09:02
Британская разведка назвала причину, по которой российская армия не может наступать Фото: "Хаймарсы" отбили у российской армии желание наступать (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Удары украинской артиллерии по складам и проблемы с логистикой вызвали нехватку боеприпасов. Российская армия обороняется, не имея возможности наступать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, вывод войск России с западного берега Днепра в прошлом месяце предоставил Вооруженным силам Украины возможность нанести удар по дополнительным российским логистическим узлам и коммуникациям.

По данным британской разведки, эта угроза, скорее всего, побудила российских логистиков переместить узлы снабжения, в том числе железнодорожные перевалочные пункты, дальше на юг и восток.

При этом российским подразделениям логистики необходимо будет проводить дополнительную трудоемкую погрузку и разгрузку с железнодорожного на автомобильный транспорт. Затем этот транспорт будет уязвим для украинской артиллерии на при подвозе к российским передовым оборонительным позициям.

В Минобороны Британии считают, что нехватка боеприпасов в России, усугубляемая этими проблемами логистики, "является одним из основных факторов, ограничивающих в настоящее время потенциал России для возобновления эффективных крупномасштабных наступательных наземных операций".

Напомним, с октября 2022 года Россия неоднократно атаковала распределительную сеть Украины, в основном крылатыми ракетами. По данным британской разведки, удары по гражданским объектам - это ключевой компонент военной доктрины Москвы.

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