UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британська розвідка назвала причини відступу російських військ із Херсона

Фото: Відхід російських військ із Херсона був викликаний ударами ЗСУ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Відхід російських військ із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 9 листопада військовий міністр Сергій Шойгу наказав вивести російські війська із західного берега Дніпра у Херсоні на півдні України. Генерал Сергій Суровікін, командувач російських військ в Україні, підтвердив, що вони відійдуть на оборонні позиції вздовж річки Дніпро, назвавши основною причиною вирішення проблеми із поповненням запасів.

За даними британської розвідки, здатність Росії підтримувати свої сили на західному березі Дніпра опинилася під загрозою через українські удари по російських маршрутах постачання. Під час відступу російські війська зруйнували кілька мостів і, ймовірно, заклали міни, щоб уповільнити та затримати просування українських військ.

"Втрата західного берега Херсона, швидше за все, завадить Росії здійснити своє стратегічне прагнення створити сухопутний міст, який веде до Одеси", - вважають у Міноборони Британії.

Через обмежену кількість пунктів переходу російські сили будуть уразливі під час форсування річки Дніпро. "Цілком ймовірно, що відхід здійснюватиметься протягом кількох днів із оборонними позиціями та артилерійським вогнем, що прикриває сили, що відходять", - йдеться в повідомленні.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що відступ російських військ із Херсона на лівий берег Дніпра став наслідком успішних операцій Збройних сил України, а не пасткою окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна Росії проти України