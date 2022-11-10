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Британская разведка назвала причины отступления российских войск из Херсона

Фото: Уход российских войск из Херсона был вызван ударами ВСУ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Уход российских войск из Херсона был вызван неспособностью поддерживать силы на западном берегу Днепра под ударами ВСУ. Отступление займет несколько дней, в течение которых российские силы будут особенно уязвимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 9 ноября военный министр Сергей Шойгу приказал вывести российские войска с западного берега Днепра в Херсоне, на юге Украины. Генерал Сергей Суровикин, командующий российскими войсками в Украине, подтвердил, что они отойдут на оборонительные позиции вдоль реки Днепр, назвав основной причиной решения проблемы с пополнением запасов.

По данным британской разведки, способность России поддерживать свои силы на западном берегу Днепра оказалась под угрозой из-за украинских ударов по российским маршрутам снабжения. При отступлении российские войска разрушили несколько мостов и, вероятно, заложили мины, чтобы замедлить и задержать продвижение украинских войск.

"Потеря западного берега Херсона, скорее всего, помешает России осуществить свое стратегическое стремление создать сухопутный мост, ведущий в Одессу", - считают в Минобороны Британии.

Из-за ограниченного количества пунктов перехода российские силы будут уязвимы при форсировании реки Днепр. "Вполне вероятно, что отход будет осуществляться в течение нескольких дней с оборонительными позициями и артиллерийским огнем, прикрывающим отходящие силы", - говорится в сообщении.

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что отступление российских войск из Херсона на левый берег Днепра стало следствием успешных операций Вооруженных сил Украины, а не ловушкой оккупантов.

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ХерсонВойна России против Украины