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Британська розвідка назвала причини прискореної ліквідації російських вертольотів на фронті

Фото: Російська армія втрачає гелікоптери на фронті (wikipedia.org)
Автор: Олександр Білоус

Росія не змогла домогтися переваги в повітрі, а її артилерійські боєприпаси закінчуються. Вертольоти використовуються для підтримки піхоти на фронті та збиваються українськими ПЗРК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, з моменту вторгнення в Україну було підтверджено не менше 23 втрат російських ударних гелікоптерів Ка-52 HOKUM. Це становить понад 25% парку ВПС Росії, що складається з 90 гелікоптерів Ка-52, і майже половину загальних втрат гелікоптерів Росії в Україні.

За даними британської розвідки, російські ударні вертольоти особливо постраждали від українських переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК). При цьому Росії, як і раніше, не вдається підтримувати достатню перевагу в повітрі, щоб надійно здійснювати ефективну безпосередню авіаційну підтримку літаками поблизу лінії фронту, а її артилерійські боєприпаси закінчуються.

"Російське командування, ймовірно, все частіше вдається до ризикованих вильотів ударних вертольотів як одного з небагатьох доступних варіантів надання безпосередньої підтримки військам у бою", - вважають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, 24 жовтня у Бериславському районі Херсонської області українські військові збили три російські ударні вертольоти Ка-52 .

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Вторгнення Росії до України