RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британская разведка назвала причины ускоренной ликвидации российских вертолетов на фронте

Фото: Российская армия теряет вертолеты на фронте (wikipedia.org)
Автор: Александр Белоус

Россия не смогла добиться превосходства в воздухе, а ее артиллерийские боеприпасы на исходе. Вертолеты используются для поддержки пехоты на фронте и сбиваются украинскими ПЗРК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, с момента вторжения в Украину было подтверждено не менее 23 потерь российских ударных вертолетов Ка-52 HOKUM. Это составляет более 25% парка ВВС России, состоящего из 90 вертолетов Ка-52, и почти половину общих потерь вертолетов России в Украине.

По данным британской разведки, российские ударные вертолеты особенно пострадали от украинских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). При этом России по-прежнему не удается поддерживать достаточное превосходство в воздухе, чтобы надежно осуществлять эффективную непосредственную авиационную поддержку самолетами вблизи линии фронта, а ее артиллерийские боеприпасы на исходе.

"Российское командование, вероятно, все чаще прибегает к рискованным вылетам ударных вертолетов как к одному из немногих доступных вариантов оказания непосредственной поддержки войскам в бою", - считают в Минобороны Британии.

Напомним, 24 октября в Бериславском районе Херсонской области украинские военные сбили три российских ударных вертолета Ка-52.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину