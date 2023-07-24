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Британська розвідка назвала один із пріоритетів Кремля у війні проти України

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Москва, Понеділок 24 липня 2023 08:55
Британська розвідка назвала один із пріоритетів Кремля у війні проти України Фото: Москва робить ставку на дрони (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Москва визначила використання тактичних дронів в Україні як один із найважливіших компонентів сучасної війни. Навчатимуть школярів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, всіх російських школярів навчити основ управління бойовими безпілотниками. Російський сенатор Артем Шейкін оголосив, що уроки включатимуть ведення розвідки місцевості та способи протидії безпілотним літальним апаратам (БПЛА) противника.

За даними британської розвідки, уроки з БПЛА доповнюють навчання поводженню зі штурмовою гвинтівкою, навичкам роботи з ручними гранатами та надання першої допомоги в бою в переглянутій навчальній програмі "Основи безпеки життєдіяльності" для учнів 10 та 11 класів, яка повинна бути введена з с 1 вересня 2023 року.

"Новий акцент Росії на залучення дітей до армії значною мірою є спробою культивувати мілітаризований патріотизм, а не розвивати справжні здібності. Проте додавання навичок використання БПЛА наголошує, що Росія визначила використання тактичних БПЛА в Україні як стійкий компонент сучасної війни", - зазначають у Міноборони Британії.

Мілітаризм у Росії

За даними "Левада-центру", у травні 2023 року три чверті росіян (76%) підтримували війну з Україною. Респонденти чекали тривалої війни.

Однак підтримка мирних переговорів з Україною зросла після невдалого заколоту, який очолює лідер найманців "Вагнер" Євген Пригожин.

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