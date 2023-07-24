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Британская разведка назвала один из приоритетов Кремля в войне против Украины

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Москва, Понедельник 24 июля 2023 08:55
Британская разведка назвала один из приоритетов Кремля в войне против Украины Фото: Москва делает ставку на дроны (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Москва определила использование тактических дронов в Украине как один из важнейших компонентов современной войны. Обучать будут школьников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, всех российских школьников обучить основам управления боевыми беспилотниками. Российский сенатор Артем Шейкин объявил, что уроки будут включать в себя ведение разведки местности и способы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) противника.

По данным британской разведки, уроки с БПЛА дополняют обучение обращению со штурмовой винтовкой, навыкам работы с ручными гранатами и оказанию первой помощи в бою в пересмотренной учебной программе "Основы безопасности жизнедеятельности" для учащихся 10 и 11 классов, которая должна быть введена в действие с 1 сентября 2023 года.

"Новый акцент России на вовлечение детей в армию в значительной степени является попыткой культивировать милитаризованный патриотизм, а не развивать подлинные способности. Тем не менее, добавление навыков использования БПЛА подчеркивает, что Россия определила использование тактических БПЛА в Украине как устойчивый компонент современной войны", - отмечают в Минобороны Британии.

Милитаризм в России

По данным "Левада-центра", в мае 2023 года три четверти жителей России (76%) поддерживали войну с Украиной. Респонденты ожидали длительной войны.

Однако поддержка мирных переговоров с Украиной возросла после неудавшегося мятежа, возглавляемого лидером наемников "Вагнера" Евгением Пригожиным.

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