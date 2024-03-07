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Британська розвідка назвала найближчу мету російської армії на Донбасі

Україна, Четвер 07 березня 2024 11:54
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Британська розвідка назвала найближчу мету російської армії на Донбасі Фото: Часів Яр є найближчою метою російської армії на Донбасі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Найближчою тактичною метою російської армії біля Бахмуту є місто Часів Яр. Однак повномасштабний наступ малоймовірний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, російські війська продовжують атаки з метою розширити контроль над містом Бахмут, яке Росія захопила у травні 2023 року. Війська просунулися, щоб зайняти східну частину села Іванівське, та атакують українські позиції у Богданівці.

За даними британської розвідки, на цьому напрямі найближчою оперативною метою Росії майже напевно є захоплення Часового Яру, розташованого приблизно за 5 км від лінії фронту.

"Незважаючи на деякі поступові тактичні успіхи, малоймовірно, що російські війська зараз зможуть розпочати повномасштабну атаку на місто", - зазначають у Міноборони Британії.

Ситуація у районі Бахмута

Нагадаємо, російська армія продовжує активно наступати в районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Там задіяно їх піхотні підрозділи та 98-ту гвардійську повітряно-десантну дивізію.

Британська розвідка назвала найближчу мету російської армії на Донбасіhttps://deepstatemap.live/

Військовий експерт Олександр Коваленко в коментарі РБК-Україна зазначив, що Часів Яр - досить великий населений пункт і непогано укріплений, щоб говорити про те, що російській армії вдасться досягти ситуативного успіху найближчим часом.

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