Британская разведка назвала ближайшую цель российской армии на Донбассе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, российские войска продолжают атаки с целью расширить контроль над городом Бахмут, который Россия захватила в мае 2023 года. Войска продвинулись, чтобы занять восточную часть села Ивановское, и атакуют украинские позиции в Богдановке.

По данным британской разведки, на этом направлении ближайшей оперативной целью России почти наверняка является захват Часового Яра, расположенного примерно в 5 км от линии фронта.

"Несмотря на некоторые постепенные тактические успехи, маловероятно, что российские войска в настоящее время смогут предпринять полномасштабную атаку на город", - отмечают в Минобороны Британии.

Ситуация в районе Бахмута

Напомним, российская армия продолжает активно наступать в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Там задействованы их пехотные подразделения и 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия.

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Военный эксперт Александр Коваленко в комментарии РБК-Украина отметил, что Часов Яр - достаточно большой населенный пункт и неплохо укреплен, чтобы говорить о том, что российской армии удастся добиться ситуативного успеха в ближайшее время.