Британська розвідка назвала наслідки удару по російському порому в Керченській протоці

Як зазначається у зведенні, "Слов'янин" має найбільшу вантажопідйомність із трьох залізничних поромів у Керченській протоці між Росією та Кримським півостровом.

За даними британської розвідки, після успішних ракетних ударів України, внаслідок яких 29 травня 2024 року було пошкоджено два інші залізничні пороми, "Слов'янин" був знову введений в експлуатацію після зіткнення наприкінці 2023 року як єдиний залізничний пором. Також працюють автомобільні пороми. До передислокації "Слов'янин" швидше за все перевозив скраплений нафтовий газ через Керченський порт.

"Виведення поромів з ладу, навіть тимчасово, призведе до збільшення витрат, а також знизить гнучкість Росії у транспортуванні палива, боєприпасів та обладнання через Керченську протоку. Цілком імовірно, що Росії тепер доведеться ризикувати рухом поїздів з палива через Керченський міст, чого вона намагалася уникнути з моменту першої атаки на міст у жовтні 2022 року", - зазначають у Міноборони Британії.