RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британская разведка назвала последствия удара по российскому парому в Керченском проливе

Фото: последний российский паром в Керченском проливе выведен из строя (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинские силы 23 июля повредили железнодорожный паром "Славянин" в порту Кавказ, Россия. Удар вызовет у России дальнейшие логистические проблемы при снабжении своих оккупационных сил на юге Украины и перевозках сжиженного нефтяного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, "Славянин" имеет наибольшую грузоподъемность из трех железнодорожных паромов в Керченском проливе между Россией и Крымским полуостровом.

По данным британской разведки, после успешных ракетных ударов Украины, в результате которых 29 мая 2024 года были повреждены два других железнодорожных парома, "Славянин" был снова введен в эксплуатацию после столкновения в конце 2023 года в качестве единственного железнодорожного парома. Также работают автомобильные паромы. До передислокации "Славянин", скорее всего, перевозил сжиженный нефтяной газ через Керченский порт.

"Вывод паромов из строя, даже временно, приведет к увеличению затрат, а также снизит гибкость России в транспортировке топлива, боеприпасов и оборудования через Керченский пролив. Весьма вероятно, что России теперь придется рисковать движением поездов с топлива через Керченский мост, чего она пыталась избежать с момента первой атаки на мост в октябре 2022 года", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Силы обороны Украины 23 июля атаковали в российском порту "Кавказ" в Краснодарском крае паром "Славянин". Как заявили в Генштабе ВСУ, в результате атаки паром был существенно поврежден.

В ВМС Украины заявили, что Россия вывела военные корабли из Азовского моря после удара ВСУ по российскому парому "Славянин", опасаясь их ликвидации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против Украины