Британская разведка назвала последствия удара по российскому парому в Керченском проливе

Как отмечается в сводке, "Славянин" имеет наибольшую грузоподъемность из трех железнодорожных паромов в Керченском проливе между Россией и Крымским полуостровом.

По данным британской разведки, после успешных ракетных ударов Украины, в результате которых 29 мая 2024 года были повреждены два других железнодорожных парома, "Славянин" был снова введен в эксплуатацию после столкновения в конце 2023 года в качестве единственного железнодорожного парома. Также работают автомобильные паромы. До передислокации "Славянин", скорее всего, перевозил сжиженный нефтяной газ через Керченский порт.

"Вывод паромов из строя, даже временно, приведет к увеличению затрат, а также снизит гибкость России в транспортировке топлива, боеприпасов и оборудования через Керченский пролив. Весьма вероятно, что России теперь придется рисковать движением поездов с топлива через Керченский мост, чего она пыталась избежать с момента первой атаки на мост в октябре 2022 года", - отмечают в Минобороны Британии.