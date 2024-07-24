Британська розвідка назвала наслідки удару по складу боєприпасів у Воронезькій області

Успішний удар по складі боєприпасів у Воронезькій області показує, що Росія не здатна захистити логістику поблизу фронту. Москва не може дозволити собі таких втрат у рамках обраної стратегії війни на виснаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X ( Twitter).

Як зазначається у зведенні, 7 липня українські дрони вдарили по російському складу боєприпасів біля Сергієрки у Воронезькій області. Внаслідок цієї атаки практично повністю було знищено боєприпаси та обладнання, що зберігалися на відкритих ділянках, а також будівлі, розташовані на об'єкті.

За даними британської розвідки, це є значна втрата на складі, площа якого становить близько 9 квадратних кілометрів. Швидше за все, на складі зберігалося як боєприпаси класу "земля-земля", так і стрілецька зброя, яку планували використовувати солдати на передовій.

"Це ще більше розтягне логістичні ланцюжки Росії і призведе до ще більшого розосередження військ через загрозу українських ударів. Цей інцидент ще раз підкреслює нездатність Росії захистити ключові об'єкти в районі, де є щільно ешелонована система протиповітряної оборони, приблизно за 80 км від кордону з Україною", - зазначають у Міноборони Британії.

Ці прогалини призведуть до подальших втрат завдяки іншим добре спланованим українським ударам, йдеться у зведенні.

"Росія не може дозволити собі такі втрати, враховуючи прийняту нею стратегію ведення війни на виснаження, яка мало дбає про життя своїх солдатів. Такий підхід вимагає величезної кількості боєприпасів. Зараз Росія покладається на своїх обмежених іноземних партнерів у цих постачаннях, оскільки її власна оборонна промисловість щосили намагається задовольнити попит на передовий", - йдеться у повідомленні.

Ліквідація складу

Нагадаємо, 7 липня у Воронезькій області загорівся склад із боєприпасами. Снаряди детонували протягом кількох годин.

Джерела РБК-Україна повідомили про атаку дронів СБУ з великого складу боєприпасів. На 9 тисячах квадратних метрів зберігали ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з патронами для вогнепальної зброї.