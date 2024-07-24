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Британская разведка назвала последствия удара по складу боеприпасов в Воронежской области

Украина, Среда 24 июля 2024 11:53
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Британская разведка назвала последствия удара по складу боеприпасов в Воронежской области Фото: Удар по складу боеприпасов в Воронежской области показал уязвимость логистики РФ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Успешный удар по складу боеприпасов в Воронежской области показывает, что Россия не способна защитить логистику вблизи фронта. Москва не может позволить себе таких потерь в рамках избранной стратегии войны на истощение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, 7 июля украинские дроны ударили по российскому складу боеприпасов возле Сергеерки в Воронежской области. В результате этой атаки практически полностью были уничтожены боеприпасы и оборудование, хранившиеся на открытых участках, а также здания, расположенные на объекте.

По данным британской разведки, это значительная потеря на складе, площадь которого составляет около 9 квадратных километров. Скорее всего, на складе хранилось как боеприпасы класса "земля-земля", так и стрелковое оружие, которое планировалось использоваться солдатами на передовой.

Британская разведка назвала последствия удара по складу боеприпасов в Воронежской областиБританская разведка назвала последствия удара по складу боеприпасов в Воронежской областиБританская разведка назвала последствия удара по складу боеприпасов в Воронежской областиБританская разведка назвала последствия удара по складу боеприпасов в Воронежской области

"Это еще больше растянет и без того испытывающие трудности логистические цепочки России и приведет к еще большему рассредоточению войск из-за сохраняющейся угрозы украинских ударов. Этот инцидент еще раз подчеркивает продолжающуюся неспособность России защитить ключевые объекты в районе, где имеется плотно эшелонированная система противовоздушной обороны, примерно в 80 км от границы с Украиной", - отмечают в Минобороны Британии.

Эти пробелы приведут к дальнейшим потерям благодаря другими хорошо спланированными украинскими ударами, говорится в сводке.

"Россия не может позволить себе такие потери, учитывая принятую ею стратегию ведения войны на истощение, которая мало заботится о жизнях своих солдат. Такой подход требует огромного количества боеприпасов. В настоящее время Россия полагается на своих ограниченных иностранных партнеров в этих поставках, поскольку ее собственная оборонная промышленность изо всех сил пытается удовлетворить спрос на передовой", - говорится в сообщении.

Ликвидация склада

Напомним, 7 июля в Воронежской области загорелся склад с боеприпасами. Снаряды детонировали в течение скольких часов.

Источники РБК-Украина сообщили об атаке дронов СБУ по большому складу боеприпасов. На 9 тысячах квадратных метров хранили ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия.

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