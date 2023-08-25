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Британська розвідка назвала наслідки можливої загибелі Пригожина для групи "Вагнера"

Фото: Євген Пригожин був незамінний як жорстокий лідер "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ймовірна загибель Євгена Пригожина матиме наслідком глибоко дестабілізуючий вплив на групу "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 23 серпня, через два місяці після заколоту групи "Вагнера", бізнес-джет Embraer, пов'язаний з "Вагнером", розбився під Твер'ю, між Москвою і Санкт-Петербургом. Російська влада стверджує, що на борту загинули 10 людей, зокрема власник "Вагнера" Євген Пригожин.

"Точних доказів того, що Пригожин перебував на борту, поки немає, і відомо, що він вживає виняткових заходів безпеки. Однак цілком імовірно, що він справді мертвий", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, смерть Пригожина майже напевно матиме наслідком глибоко дестабілізуючий вплив на групу "Вагнера". Його особисті якості - гіперактивність, виняткова сміливість, прагнення до результату та крайня жорстокість навряд чи можуть знайтись у будь-якого наступника.

"Вакуум лідерства у групі "Вагнера" буде посилено повідомленнями про те, що засновник і польовий командир Дмитро Уткін та начальник тилу Валерій Чекалов також мертві", - зазначають у Міноборони Британії.

Літак "Вагнера"

Нагадаємо, літак групи "Вагнера" розбився 23 серпня неподалік резиденції Володимира Путіна на Валдаї, загинули десять людей. Російська влада стверджує, що серед пасажирів був Євген Пригожин.

Серед версій - вибуховий пристрій на борту та робота системи ППО.

За даними Wall Street Journal, розвідка США вважає, що Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі.

Більш детально про подію читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Євген ПригожинВагнерівці