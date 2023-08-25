Британська розвідка назвала наслідки можливої загибелі Пригожина для групи "Вагнера"

Ймовірна загибель Євгена Пригожина матиме наслідком глибоко дестабілізуючий вплив на групу "Вагнера".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, 23 серпня, через два місяці після заколоту групи "Вагнера", бізнес-джет Embraer, пов'язаний з "Вагнером", розбився під Твер'ю, між Москвою і Санкт-Петербургом. Російська влада стверджує, що на борту загинули 10 людей, зокрема власник "Вагнера" Євген Пригожин.
"Точних доказів того, що Пригожин перебував на борту, поки немає, і відомо, що він вживає виняткових заходів безпеки. Однак цілком імовірно, що він справді мертвий", - йдеться в повідомленні.
За даними британської розвідки, смерть Пригожина майже напевно матиме наслідком глибоко дестабілізуючий вплив на групу "Вагнера". Його особисті якості - гіперактивність, виняткова сміливість, прагнення до результату та крайня жорстокість навряд чи можуть знайтись у будь-якого наступника.
"Вакуум лідерства у групі "Вагнера" буде посилено повідомленнями про те, що засновник і польовий командир Дмитро Уткін та начальник тилу Валерій Чекалов також мертві", - зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, літак групи "Вагнера" розбився 23 серпня неподалік резиденції Володимира Путіна на Валдаї, загинули десять людей. Російська влада стверджує, що серед пасажирів був Євген Пригожин.
Серед версій - вибуховий пристрій на борту та робота системи ППО.
За даними Wall Street Journal, розвідка США вважає, що Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі.
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